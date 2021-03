Mantenen en llibertat els condemnats per la violació de la fàbrica Vinyes

L'Audiència de Barcelona ha decidit mantenir en llibertat els tres condemnats no fugits per la violació a la fàbrica Vinyes de Manresa. Dimarts es va celebrar una vista a l'Audiència en la qual la fiscalia i l'acusació particular demanaven la seva entrada a presó, després que el febrer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) confirmés les penes de presó de 12 i 10 anys per abusos sexuals imposades ja per la mateixa Audiència de Barcelona.

En els seus escrits, el tribunal manté altres mesures cautelars ja vigents, com la compareixença periòdica dels condemnats als jutjats, la retirada de passaport i prohibició de sortida del territori espanyol i la prohibició d'acostar-se a la víctima.

En les resolucions per mantenir-los lliures, el tribunal remarca que els condemnats no ho estan en sentència ferma i que, malgrat que dos dels condemnats estan en situació de fuga des que van conèixer la sentència de l'Audiència, els tres sobre els quals ara s'ha pronunciat han complert les obligacions imposades.

El tribunal també minimitza el risc de fugida ja que argumenta que la fiscalia i l'acusació particular han renunciat a recórrer la sentència al Tribunal Suprem, de manera que els processats no es troben en risc que se'ls imposi una condemna a presó més elevada que l'actual. En canvi, les seves defenses sí que han anunciat que presentaran un recurs de cassació demanant l'absolució dels condemnats, que sempre han defensat la seva innocència.

La sentència dictada el febrer pel TSJC confirmava la qualificació dels fets com abusos sexuals i no com agressió sexual tal com demanaven la fiscalia i la representació de la víctima, que en el moment dels fets, l'octubre del 2016, tenia 14 anys. Tot i que el TSJC ha mantingut les penes de presó, ha elevat de 12.000 a 60.000 euros la indemnització que els condemnats han de pagar a la víctima.

La sentència del TSJC que es va donar a conèixer el mes de febrer passat tenia un vot particular dels tres magistrats. Aquest, a diferència dels altres dos i de la sentència inicial de l'Audiència de Barcelona, considerava que els fets que van tenir lloc el 29 d'octubre del 2016 a l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa havien de ser considerats agressió sexual i no abusos. Dos dels condemnats estan en situació de fuga des que es va conèixer la sentència de l'Audiència i sobre ells hi ha una ordre de crida i cerca.