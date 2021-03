La policia investigarà una possible agressió amb arma blanca a un veí de Manresa

Els Mossos d'Esquadra investigaran a partir de demà dilluns una possible agressió amb arma blanca a un veí de Manresa. I és que la policia encara no sap del cert si realment es tracta d'una agressió per les explicacions poc clarificadores de la víctima. En tot cas són ferides molt lleus a l'estómac i la policia no ho qualifica com a un apunyalament per la superficialitat dels tall. Els fets van tenir lloc ahir dissabte al carrer Sant Cristòfol de la capital del Bages, a les 5 de la tarda, i els agents no descarten que ell mateix s'hagi fet els tall, i és que ni tan sols ha denunciat els fets. El que tenen clar és que la possible agressió no va ser motivada per un robatori sinó que s'emmarcaria dins d'una discussió de caire personal. També s'hi va desplaçar una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques per atendre la persona ferida.