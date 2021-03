Enxampen un autocar que anava al Port del Comte amb 59 barcelonins

Els Mossos d'Esquadra van enxampar ahir un autocar en el qual viatjaven 59 persones que anava a l'estació d'esquí de Port del Comte.

Segons van informar fonts policials, el grup provenia de Barcelona i incomplia diverses mesures sanitàries actuals, com la de poder viatjar només amb el grup bombolla per saltar-se el confinament comarcal, en no tractar-se d'un transport públic.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de bon matí i una patrulla va interceptar l'autocar al migdia al quilòmetre 78 de la C-55, a tocar del polígon industrial dels Ametllers a Solsona.

Els agents van identificar i denunciar els 59 ocupants del vehicle –de totes les edats- i van obrir una investigació per tal de poder determinar si es tractava d'un viatge organitzat per alguna companyia o agència turística. Després de ser aturat, l'autocar va haver de fer mitja volta i tornar cap a Barcelona.