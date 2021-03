Arresten una dona pel robatori a la casa d'una anciana a Vilanova del Camí

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de març una dona romanesa de 28 anys i veïna Roda de Ter per robar joies i diners a la casa d'una dona d'edat avançada a Vilanova del Camí.

Segons fonts policials, el 10 d'octubre, una dona de 74 anys va denunciar un furt a Vilanova. Segons la víctima, una dona va trucar al timbre i li va dir que li havia caigut una peça de roba a la terrassa. La víctima va acompanyar la dona a la terrassa i va deixar la porta del pis oberta. Un cop a la terrassa va veure que no hi havia res, la dona li va donar conversa i va marxar. Tot seguit, la víctima va anar a l'habitació, va veure que estava regirada i que li havien sostret joies i diners. Es va obrir una investigació que va determinar que la presumpta autora era coneguda per dedicar-se a aquest tipus de delictes i va ser localitzada i detinguda a Vic. La detinguda, amb antecedents per fets similars, va quedar en llibertat després de declarar a comissaria.