Denuncien un home per fer veure que l'havien robat a Igualada

Els Mossos d'Esquadra han obert diligències penals contra un home per presumptament denunciar un fals robatori a Igualada. Es tracta d'un home de nacionalitat italiana i de 49 anys al qual se l'acusa d'un delicte de simulació de delicte. van denunciar penalment el dia 17 de març un home de 49 anys, de nacionalitat italiana i veí d'Igualada, com a presumpte autor d'un delicte de simulació de delicte.

El passat 8 de març un home va presentar una denúncia per un robatori amb violència a Igualada. Segons la víctima, el dia 3 de març, cap a les 22.30 hores, va discutir amb la seva dona i se'n va anar a dormir al cotxe. Mentre dormia dos homes van obrir la porta, el van agredir i li van sostreure 350 euros de la cartera.

Arran d'aquesta denúncia es va iniciar una investigació per tal d'identificar i detenir els lladres. Amb els primers indicis els agents van observar que hi havia detalls del relat del robatori que no encaixaven. Després de diverses indagacions, els investigadors van esbrinar que els fets que explicava el denunciant eren falsos.

Davant aquest fet, finalment el 17 de març, els mossos van denunciar penalment l'home per simular un robatori violent.