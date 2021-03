S'enfronta a 10 anys de presó per un intent d'homicidi a Puigcerdà

L'Audiència de Girona jutjarà demà l'acusat d'un intent d'homicidi a Puigcerdà. Els fets es remunten al 26 de novembre del 2018 cap a dos quarts de tres de la matinada, quan el processat hauria clavat una ganivetada al coll de la víctima.

Segons l'escrit de conclusions provisionals de la Fiscalia, la víctima viatjava en el seu vehicle pel camí d'Age i just abans d'arribar a la cruïlla amb l'avinguda Catalunya es va trobar amb un grup de persones al mig de la calçada. Aleshores, l'acusat va colpejar el vehicle de la víctima, fet que va motivar que aquesta baixés del cotxe. Aleshores, el processat, amb la intenció d'atemorir-lo, va mostrar una navalla i va amenaçar-lo de mort. Llavors va clavar la navalla a una de les rodes del vehicle i tot seguit, «amb la intenció d'acabar amb la vida» de la víctima, diu el fiscal, li va clavar la navalla al coll i va fugir.

La naturalesa de la ferida provocada per ganivetada, de mig centímetre, va generar-li un «risc vital», ja que va afectar el triangle carotidi (la vena jugular, l'artèria caròtida comú i el nervi hipoglòs), però no va acabar afectant centres vitals. La víctima també va necessitar tractament quirúrgic i dos punts de sutura a la ferida, que va necessitar set dies per curar-se i va deixar també seqüeles estètiques.

Per aquests fets, l'acusat s'enfronta a una petició de deu anys de presó per part de la Fiscalia. D'aquests deu anys, nou són per un delicte d'intent d'homicidi i un any és per un delicte d'amenaces. A més, reclama que no es pugui acostar a menys 300 metres de la víctima ni dels llocs que aquesta freqüenti durant deu anys, el mateix període pel qual demana que se li imposi una condemna de llibertat vigilada un cop complerta una eventual pena de presó. També demana que l'acusat indemnitzi la víctima amb 1.033,21 euros pels danys al vehicle i 1.882,84 per les lesions provocades. També demana que pagui una multa de 5.400 euros per un delicte de danys.