Un treballador resulta ferit crític al caure en un dipòsit d'Aigües de Manresa

Un treballador ha resultat ferit en estat crític aquest dimarts al matí en caure dins d'un dipòsit a Manresa. L'accident s'ha produït a les 9:04 hores quan un home ha caigut a l'interior d'un dipòsit de l'estació de tractament d'aigües potables, situada al carrer Pere Vilella mentre estava fent arranjaments, segons fonts del cos dels Bombers i d'Aigües de Manresa.

El treballador era d'una empresa externa i en el moment de l'accident, el dipòsit on ha caigut no hi havia aigua.

En rebre l'avís els Bombers de la Generalitat hi han enviat dues dotacions. També hi han treballat en l'evacuació de la víctima, que ha estat trasllada a l'hospital de Mútua de Terrassa, efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). En el moment del rescat l'home estava conscient i s'ha notificat que presentava contusions al cap. Segons han explicat fonts del SEM l'home ha resultat ferit crític.

Aigües de Manresa ha informat que s'ha obert una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident.