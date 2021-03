Així treballa el GEI, el grup d'operacions d'alt risc dels Mossos

La policia catalana disposa d'un grup de 40 efectius amb una preparació especial

La seva feina principal és actuar en operacions d'alt risc, per exemple atemptats, segrestos o operacions antidroga. Aquest és l'objectiu del sovint poc conegut Grup Especial d'Intervenció (GEI) de la policia catalana, que formen només 40 efectius i que disposen d'una preparació específica.

El cap del GEI, que no vol revelar el seu nom per l'anonimat del grup, explica que els seus homes realitzen entrades i escorcolls "d'un grau de complicació elevat o on hi pot haver armes de foc, grups de crim organitzat o d'un perfil criminal elevat": segrestos, narcotràfic, extorsions, terrorisme, protecció de personalitats, VIPs de certa entitat amenaçats, atemptats o trasllats penitenciaris d'alt risc.

El responsable del GEI revela que ara per ara la majoria de les seves actuacions, unes 100 cada any menys al 2017, quan en van ser unes 150 pels atemptats de Barcelona i Cambrils, són intervenir o desmantellar plantacions de marihuana, "perquè s'ha professionalitzat molt, i moltes vegades intervenen grups de crim organitzat d'alt nivell que van equipats amb armes i preparen paranys perquè no accedeixi ningú a les plantacions".

Aquesta unitat dels Mossos, treballa diferents especialitats per fer front a qualsevol operativa, tot i que tots tenen coneixements de tot: un grup realitza obertures amb explosius per facilitar l'accés als llocs d'intervenció; un altre grup de tiradors d'arma llarga dona seguretat al grup o es col·loca a llocs elevats per protegir l'entorn; un grup de sanitaris respon en cas necessari; un grup d'escaladors fa descensos des d'helicòpters o edificis, i un altre grup de tècnics es dedica a fotografiar amb càmeres, gravacions, dron, càmeres tèrmiques o visors nocturns.

Dones al GEI, un deute pendent

En aquest grup especial, ara com ara no hi ha dones perquè les proves que es demanen per accedir a la unitat són les mateixes per a homes i per a dones, però el comandament del GEI ha assegurat que estan "avaluant molt seriosament que la dona tingui un paper en l'unitat i que no ha d'estar limitat només als homes".

En aquesta unitat miren d'estar preparats contínuament, entrenen tècniques i continguts, i destinen un 80% del seu temps a practicar i entrenar per poder afrontar les diferents situacions que es puguin trobar.

El cap policial comenta que miren de practicar a diferents escenaris i entrenen a combois de tren o autobús per aprendre a obrir les portes o accedir a la zona del conductor, però també entrenen en instal·lacions sensibles que estiguin catalogades de risc" per practicar per als atemptats, com el Camp Nou, el Palau Sant Jordi, l'Estadi Olímpic, o també en un hotel abandonat a Sabadell.

Accedir-hi: en l'última convocatòria de 400 candidats, només en van entrar 13

Per accedir al GEI, primer s'han de passar les oposicions dels Mossos d'Esquadra i, un cop dins, aprovar més oposicions internes de la unitat (proves físiques, entrevista i proves psicotècniques), diu el seu responsable.

Un cop aprovades les oposicions internes, s'emporten els futurs integrants de la unitat 15 dies, on els sotmeten a proves de vertigen, fòbies d'animals, foscor, claustrofòbia, poc descans, molta exigència física i treball mental, per veure la capacitat de resistència que tenen, i quan superen els 15 dies, estan un any de pràctiques i després accedeixen al grup.

El comandament destaca l'"imprescindible treball d'equip, el sentiment de pertinència, la identitat que suposa estar al GEI i l'equip molt cohesionat" que tenen, i que l'any vinent volen fer una nova convocatòria perquè més persones puguin accedir a la unitat (l'última convocatòria va ser fa quatre anys, i dels 400 candidats, només en van entrar 13).