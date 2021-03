Desmantellen un cultiu amb 1.800 plantes de marihuana a Artés

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Artés han desmantellat aquest matí una plantació de marihuana en una casa del centre del municipi en la qual hi han trobat 1.834 plantes. Segons han informat fonts policials, en aquesta operació s'han fet dues detencions, de dos homes de 25 i 51 anys de nacionalitat albanesa i que vivien al mateix habitatge on s'ha fet la intervenció, situat al carrer Sant Víctor. El dispositiu d'entrada i perquisició a l'habitatge, amb ordre judicial, s'ha iniciat a les 6:23h del matí i ha estat molt visible. Hi ha participat la policia local i també diferents unitats dels Mossos d'Esquadra, com la de seguretat ciutadana, la d'investigació i els ARRO.