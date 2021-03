Clients d'un hotel de la Coma i la Pedra ajuden a apagar un incendi a l'exterior

La dotzena de clients que hi ha allotjats a l'hotel rural Cal Joan del Batlle de La Coma i la Pedra han col·laborat aquest dissabte al matí en les tasques d'extinció d'un petit incendi que hi ha hagut a tocar de l'establiment, sense que hagi ocasionat danys de consideració.

Els fets han passat poc abans de les 9 del matí quan, per causes que es desconeixen, ha cremat un cable elèctric de la façana exterior de l'edifici i el foc s'ha estès pet tot l'entorn, fins a afectar uns 450 metres quadrats de vegetació. Els mateixos inquilins, que en aquell moment es disposaven a deixar les habitacions per anar a esmorzar, s'han adonat de l'incendi al veure que no hi havia llum. El personal de l'hotel els ha demanat que s'allunyessin, però enlloc d'això s'han ofert a ajudar-los a apagar el foc amb cubells d'aigua mentre no arribaven els bombers, segons ha explicat un dels responsables de l'establiment. Hi han participat tres dotacions dels Bombers.