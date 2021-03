Un incendi crema la planta superior d'una granja a Castellbell i mata 7.000 pollets

Un incendi ha calcinat per complet aquest dissabte al matí la part superior d'una granja del carrer del Burés de Castellbell i el Vilar, i han mort els 7.000 pollets que hi havia, d'uns vuit dies de vida. Es tracta d'una granja de dues naus i dues plantes cadascuna, propietat de l'exalcalde del municipi, Josep Torras. El seu fill ha patit algunes cremades de poca consideració intentant apagar el foc, i no ha calgut el seu ingrés.

Els Bombers han rebut l'avís poc després de les 8 del matí, i han desplaçat 9 dotacions per apagar l'incendi, que s'hauria originat en una estufa que serveix per escalfar els pollastres. Segons ha explicat Torras, les flames s'han propagat ràpidament per les parets i el sostre recoberts amb polioretà per afavorir l'aïllament, i que és altament combustible, si bé no sembla que hi hagi hagut danys estructurals. L'espai que s'ha calcinat té uns 500 metres quadrats de superfície.

L'Ajuntament de Castellbell també ha mobilitzat agents de Protecció Civil i de la Brigada, i l'arquitecte tècnic s'ha desplaçat fins a la graja per fer una primera valoració dels danys.