La Policia Local de Berga es forma en auxilis sanitaris

La Policia Local de Berga s'ha format en l'ús de desfibril·ladors i en suport vital bàsic avançat en el marc d'una iniciativa dels pressupostos participatius. La formació, a càrrec de l'Associació Tot Cor, s'ha fet en tres dies i hi han participat 22 agents del cos. S'han format en l'ús de disfibril·ladors i han adquirit els coneixements per actuar davant una persona inconscient, per fer reanimació cardiopulmonar en adults, nens i ofegats i què fer en un cas d'ennuegament i en una hemorràgia massiva.