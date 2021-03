Detenen una veïna d'Artés a l'Hospitalet de l'Infant que va fugir d'un accident i anava beguda

Els Mossos d'Esquadra van detenir el diumenge passat a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) una dona, veïna d'Artés de 30 anys, que conduïa beguda i de forma temerària. Els fets van tenir lloc just després d'un accident de trànsit que es va produir a l'autopista AP-7, al seu pas pel municipi de Cambrils.

Segons va informar un dels dos conductors implicats, l'altra conductora havia marxat del lloc abans de l'arribada de la patrulla. Els agents van fer recerca del vehicle escàpol i van localitzar-lo circulant per la mateixa autopista en sentit sud. En posar-se en paral·lel, els Mossos van observar que al vehicle viatjaven dues persones, la conductora i un acompanyant.

La policia va situar-se davant del vehicle per guiar-lo fins a una sortida per tal de fer les comprovacions. Tot i que en un primer moment la conductora va seguir la patrulla, després va començar a reduir la velocitat fins a arribar a circular a 60 km/h. Tot seguit, va accelerar per intentar fugir, però els agents els van poder fer aturar al voral.



La dona es nega a fer la prova d'alcoholèmia

Després d'identificar-los, els Mossos d'Esquadra van escortar el vehicle fins al polígon les Tàpies de l'Hospitalet de l'Infant on volien fer les proves d'alcoholèmia. La conductora s'hi va negar i va quedar detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària. Després de declarar a comissaria, la detinguda va quedar en llibertat amb el compromís de presentar-se davant de l'autoritat judicial quan sigui requerida.