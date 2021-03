Enxampat drogat i sense carnet conduint a 186 km/h per la C-25

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Central van enxampar durant un control de velocitat aquest diumenge un noi de 21 anys que conduïa drogat, sense permís –tenia llicència de ciclomotor i havia perdut tots els punts–, ni ITV ni assegurança, a 186 km/h pel tram bagenc de la C-25.

L'infractor, de nacionalitat espanyola i veí del Bages, va ser denunciat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. Diumenge, els Mossos van muntar dos controls de velocitat: un a la C-25, al quilòmetre 137,5, i l'altre a la C-16, al punt quilomètric 38,5, on es van controlar 1873 vehicles, 84 dels quals se'ls va denunciar per excés de velocitat.