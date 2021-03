Enxampen dos homes mentre robaven a la deixalleria de Berga

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge 28 de març dos homes, de 40 i 37 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Manlleu, que van ser enxampats in fraganti mentre robaven a la deixalleria de Berga. Els dos individus van ser arrestats com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força.

El passat 28 de març, pels volts de les dues del migdia, els mossos van rebre l'avís d'un testimoni que acabava de veure dues persones entrant a la deixalleria de Berga per la reixa del darrera.

Un cop al lloc el mossos van veure un home dins del recinte que en detectar la presència policial es va amagar a l'interior d'un contenidor. Quan s'hi van acostar l'home va fugir per un forat que hi havia a la reixa de la deixalleria. Va ser interceptat pocs metres després per un agent.

Mentre els agents parlaven amb l'home, l'altre home que l'acompanyava es va presentar al lloc i els dos van reconèixer que estaven agafant ferralla. Els agents van observar que la reixa tenia un forat que havien fet tallant el filferro. A les jaquetes dels dos homes van localitzar unes tenalles i una bateria.



Portaven material robat a la deixalleria de Vic

Els mossos també van escorcollar el vehicle que portaven i hi van localitzar més bateries i altres objectes. Segons un d'ells, aquests objectes els havien sostret en una deixalleria de Vic. Per tots aquests fets, els dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors d'un robatori amb força.

Els detinguts van passar el dia 29 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga.