Demanen 6 anys de presó i 12 d'inhabilitació pels mossos acusats de l'agressió racista al Bages

SOS Racisme sol·licita una pena de 6 anys de presó i 12 més d'inhabilitació per cadascun dels sis agents acusats d'una agressió racista contra un jove a Sant Feliu Sasserra el gener del 2019. L'entitat que representa el jove agredit demana que els agents siguin jutjats per un delicte de tortures, afectació a la integritat moral, vexacions, humiliacions i lesions físiques. "Tot això comès amb l'agreujant de racisme", asseguren en un comunicat. El jutjat de primera instància i instrucció 5 de Manresa va tancar la instrucció a principis de març en veure "indicis raonables i suficients" per considerar que els fets podrien constituir un delicte contra la integritat moral i un delicte de lesions.

L'entitat SOS Racisme ha anunciat a través d'un comunicat que ja ha presentat davant del jutjat d'instrucció número 5 de Manresa l'escrit d'acusació contra els sis mossos d'esquadra involucrats en les agressions a un jove al Bages el gener de 2019. El jutjat va tancar la instrucció del cas a principis de març i va donar un termini de deu dies a les parts per presentar els escrits d'acusació i de defensa.

Des de SOS Racisme denuncien que és un cas que "es dilata des de fa més de dos anys als jutjats, en un procés marcat per diversos recursos per part de la defensa dels agents". Lamenten que la defensa dels mossos al·lega que els agents "estaven de pas per la zona i que no van participar de l'agressió". Tot i això, SOS Racisme creu que hi ha proves suficients que ho desmenteixen com ara l'enregistrament de l'àudio dels fets, la identificació dels agents i de les seves veus i les pericials pertinents.

Remarquen que aquest no és un cas aïllat, ja que "l'any passat es van disparar les denúncies d'identificacions policials per perfil racial al carrer, que van passar d'un 39% el 2019 a un 74% el 2020". Per això, des de SOS Racisme exigeixen que s'acabi amb la "impunitat policial" i denuncien que "les intervencions dels cossos policials contra les persones racialitzades no blanques són una mostra més de com el racisme d'Estat castiga i criminalitza les persones més vulnerabilitzades".