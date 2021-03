Detinguda una veïna d'Artés per conduir beguda i fugir d'un accident a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra van detenir el diumenge a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant una veïna d'Artés de 30 anys que conduïa beguda i de forma temerària que fugia d'un accident. Els fets van tenir lloc just després d'un accident que a l'AP-7, a Cambrils. Segons va informar un dels dos conductors implicats, l'altra conductora havia marxat abans de l'arribada de la patrulla. Els agents van localitzar a l'AP-7. La policia va situar-se davant del cotxe per guiar-lo fins a una sortida per fer les comprovacions. Tot i que en un primer moment la conductora va seguir la patrulla, després va intentar fugir però finalment van fer aturar el vehicle en un voral.

Després d'identificar la conductora i l'acompanyant, els mossos van escortar el vehicle fins a un polígon per fer la prova d'alcoholèmia a la conductora. Aquesta s'hi negar i va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària.