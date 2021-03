Sant Vicenç redueix a la meitat els pisos ocupats il·legalment al municipi

Sant Vicenç ha reduït a la meitat els habitatges que hi ha ocupats il·legalment al municipi els darrers mesos. D'aquesta forma s'ha passat de 80 pisos ocupats a uns quaranta, segons dades facilitades pel mateix consistori.

Entre els habitatges que s'han aconseguit desocupar al llarg dels darrers mesos destaquen els blocs del carrer Roger de Llúria, 69 i del carrer Llibertat 105. Es tracta dels blocs que acollien els ocupes que es consideraven més conflictius a la població.

Aquests blocs van quedar desocupats el passat mes de desembre i segons va informar l'ajuntament, els ocupes van acabar marxant per la seva pròpia voluntat. En el primer dels immobles, el del carrer Roger de Llúria, hi residien una dotzena de persones, mentre que en el segon, al carrer Llibertat, hi havia trenta persones que residien en 13 dels 15 pisos que té l'edifici. A més, la gran majoria dels ocupes també van marxar del municipi un cop van abandonar els habitatges.

15 ocupacions evitades

A més a més, segons van concretar ahir fonts de l'ajuntament des de principis d'aquest any s'ha evitat també que es materialitzessin una quinzena d'ocupacions al municipi.

Les gestions fetes des del mateix ajuntament i la pressió policial juntament amb la col·laboració ciutadana han permès donar un tomb a la situació anterior i reduir les incidències, tot i que es continua treballant per la millora de la convivència ciutadana, segons informa el consistori.

L'Ajuntament de Sant Vicenç i els Mossos d'Esquadra han compartit aquesta informació durant la trobada que han mantingut amb la nova cap de la Regió Policial Central, la comissària Cristina Manresa.

Entre els assistents a la reunió hi havia l'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado; el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Martí, i el cap de la Policia Local, Rafael Medina, juntament amb el cap de l'Àrea Bàsica Policial del Bages, Enric Gerónimo.

Sempre segons fonts del consistori, en el marc d'aquesta trobada, s'ha plantejat la necessitat de continuar reforçant la coordinació entre Mossos d'Esquadra i Policia Local de Sant Vicenç amb mesures i actuacions que, entre d'altres, preveuen que hi hagi una major presència policial al carrer. També s'han tractat les darreres incidències relacionades amb el tràfic de drogues i un robatori a un establiment del municipi per part de persones de fora de Sant Vicenç de Castellet.

En paral·lel, l'Ajuntament manté obertes les gestions amb el conjunt de les administracions per tal de trobar solucions a l'accés a l'habitatge i fomentar el mercat de lloguer a preus assequibles.

En aquest sentit, el consistori treballa per tal de tancar acords amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya perquè posi a lloguer els pisos que té en propietat al municipi, acords que també es busquen amb la SAREB i la resta de bancs i grans tenidors que tenen habitatges buits i que en aquests moments estan fora del mercat de lloguer.