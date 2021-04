Bombers demana «extremar les precaucions» en les sortides al medi natural

Els Bombers de la Generalitat insisteixen en «la necessitat d'extremar les precaucions» en les activitats al medi natural aquesta Setmana Santa. Per evitar accidents, els Bombers recomanen certes mesures preventives, tant a l'hora de planificar com de realitzar la sortida. Consideren de vital importància un bon equipament i una condició física i psíquica adequada al nivell d'esforç que requereix l'activitat. Així, abans de fer la sortida recomanen que es pensi quina activitat es farà, qui la farà, quan i on, i que sigui adaptada al grup, tenint presents horaris, recorreguts i desnivells.

També insisteixen en la necessitat d'anar amb la roba i el calçat adients, a més de portar aigua i el menjar necessari, en especial aliments energètics, com els fruits secs. També recomanen tenir formació en l'activitat que es vol fer, usar els materials necessaris i tenir nocions mínimes de primers auxilis. Un cop feta la sortida, aconsellen que s'observi l'estat del grup, si es compleix l'horari i si les condicions meteorològiques continuen sent favorables. Si no es veu clar, cal girar cua. També cal fixar-se punts de referència per poder orientar-se. Finalment, aconsellen tenir un telèfon amb bateria per si cal trucar al 112.