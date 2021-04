Fiscalia demana penes d'11 anys de presó per als autors d'una doble violació a Manresa

El carrer Hospital de Manresa on hi ha el pis on es va consumar la doble violació

El carrer Hospital de Manresa on hi ha el pis on es va consumar la doble violació Arxiu/G.C.

La Fiscalia demana una pena principal d'11 anys de presó per a un jove que va penetrar una noia de 15 anys en un pis del carrer hospital, la va agredir i li va ocasionar altres ferides al cos en el moment de forçar-la. I dues penes principals de 10 i un any de presó per al seu company que va violar l'amiga i la va amenaçar amb un ganivet. Aquesta segona víctima, en l'intent de fugida, va saltar per una finestra de la finestra del pis on es van produir els fets, al carrer Hospital de Manresa, i en la caiguda es va fracturar un braç, per la qual cosa se li atribueix al jove que va fer-li fer una fel·lació, un segon delicte de lesions. Els autors dels fets, Youssef F. i Ayoub N, tenien 29 i 36 anys en el moment dels fets, els primers dies de desembre del 2019.

Després d'una nit de festa, les noies van acabar pujant al pis dels nois on van continuar bevent begudes alcohòliques i consumint substàncies estupefaents. El relat de Fiscalia indica que els quatres es van adormir de matinada i es van despertar cap a les 7 de la tarda de l'endemà. Va ser aleshores, quan els dues noies els van proposar de mantenir relacions sexuals, en un moment en què les noies, segons l'escrit de Fiscalia, estaven amb consciència i sense els efectes dels consums de la nit anterior.

Youseff F, que desconeixia que al davant tenia una noia menor de 16 anys, li va demanar de tenir relacions íntimes, ella s'hi va negar reiteradament, però aleshores la va agafar pels braços, la va llançar sobre un matalàs i s'hi va abraonar despullant-la estripant-li la roba i produint-li diverses ferides i contusions. Tot i les reiterades negatives i l'intent d'escapar-se de l'agressor, aquest va aconseguir penetrar la menor consumant l'acte. El seu company, Ayoub N. va mostrar un ganivet a la segona jove, la va espantar i la va obligar a fer-li una fel·lació. La noia li va indicar, en un moment de respir, que tenia ganes de vomitar i va aprofitar aquests instants per saltar per la finestra al carrer. Va tenir una fractura del radi d'un braç.

En aquell moment, Youseff F es va escapar, i la primera noia violada va vestir-se ràpidament i va baixar al carrer a ajudar a la seva amiga. Va poder trucar a emergències.

El pis del carrer Hospital, al barri de Vic-Remei de Manresa, va ser un horror per a les joves, que van interposar denúncia als Mossos d'Esquadra, una des del mateix hospital.

Per a Youseff F el Fiscal demana 11 anys de presó i després 10 anys de llibertat vigilada per un delicte d'agressió sexual, amb violència, i penetració. Per les ferides, també tindria 3 mesos més de pena. Mentre que a Ayuob N. li demana 10 anys de presó i també 10 anys posteriors de llibertat vigilada per un delicte d'agressió sexual amb intimidació i penetració. Els imputats vivien amb altres joves en pisos ocupats del carrer Hospital.