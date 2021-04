Rescaten una dona accidentada a Montserrat

Una excursionista ha resultat lesionada al turmell aquest divendres al migdia a una zona de Montserrat, en el terme municipal de Marganell.



Per aquest motiu, ha hagut de ser rescatada per un helicòpter dels Bombers, que juntament amb una dotació del cos, l'han traslladat fins al pàrquing del cremallera on l'esperava una ambulància del SEM.





Rescat, aquest migdia, d'una dona ferida al turmell a la zona de Montserrat, Marganell.

Hem desplaçat una dotació i l'helicòpter amb la unitat #GRAE sanitaritzada #bomberscat. L'hem estabilitzat i evacuat fins al pàrquing del cremallera on l'esperava l'ambulància @semgencat pic.twitter.com/c3dUflRu9b — Bombers (@bomberscat) April 2, 2021