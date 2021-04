S'ensorra el sostre d'una casa en rehabilitació a Capellades

Quatre persones van haver de ser evacuades la nit de dimarts a dimecres després que s'ensorrés el sostre d'una casa que es troba en procés de rehabilitació a Capellades. A les 0.51 hores, el cos de Bombers va rebre l'avís de què el sostre de l'immoble del número 41 del carrer Amador Romaní del municipi anoienc s'havia ensorrat. Segons van informar fonts del cos de bombers, en el moment en què es va produir l'accident no hi havia ningú dins de l'habitatge i no hi va haver ferits.