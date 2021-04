Accidents de trànsit al Bruc i a Òdena amb tres vehicles implicats però sense cap ferit

Quan faltaven pocs minuts per a les 9 del vespre d'ahir divendres es va donar l'avís d'un xoc entre dos vehicles a la carretera BP-1101, al punt quilomètric 2, al Bruc. No hi va haver ferits i els bombers només van haver de netejar la calçada i retirar-ne els vehicles.

A Òdena, a la N-2, a 2/4 d'11 de la nit, es va accidentar una furgoneta que va quedar bolcada a la calçada. No hi va haver ferits.