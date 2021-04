Una família queda frenada per la neu a pocs metres del refugi de Prat d'Aguiló, a la Cerdanya

Els bombers han enviat un vehicle terrestre al refugi de Prat d'Aguiló, a la Cerdanya, per rescatar una família formada per dos adults i dos nens petits que anava cap allà i que s'ha trobat molta neu a pocs metres d'arribar-hi i no han pogut avançar més i tampoc no s'han vist amb cor de tirar enrere perquè se'ls hauria fet de nit.

L'avís als bombers s'ha donat a pocs minuts per a les 5 d'aquesta tarda de dissabte. Els excursionistes han pogut donar la seva situació exacta als bombers, que en aquests moment anaven al seu rescat.