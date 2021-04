S'enfronta a 2 anys i 9 mesos de presó per conduir begut, drogat i provocar un accident a la C-55

Un conductor, que respon a les inicials de A. P. C. s'enfronta a una petició de dos anys i nou mesos de presó per part de la fiscalia per haver provocat un accident, que va acabar amb altre conductor que va resultar ferit. Segons l'escrit d'acusació del ministeri fiscal, l'acusat va posar-se al volant d'un cotxe, cap a 2/4 de 5 de la tarda del 9 de maig, a Manresa, després de, presumptament, haver ingerit alcohol i haver consumit drogues.

Segons el fiscal, ja des d'un primer moment, a la carretera de Cardona de Manresa, va colpejar un vehicle aparcat, després, un cop ja a la C-55, saltant-se el límit de velocitat, va començar a avançar altres vehicles sense respectar la senyalització obligatòria, estan a punt de xocar. També va avançar un camió, estan també a punt de xocar amb un altre vehicle.

Finalment, al quilòmetre 50 de la C-55, a l'alçada de Valls de Torroella, l'acusat continuava conduint a gran velocitat, va ocupar el carril contrari i va xocar contra un altre vehicle. El conductor d'aquest turisme, diu el fiscal, va patir importants lesions que van trigar més de 450 dies en curar-se, dels 38 van ser a l'hospital i també li ha deixat importants seqüeles.

El conductor acusat de presumptament provocar l'accident, va donar un resultat positiu de 0,65 mil·lígrams d'alcohol per litre d'aire -el màxim permès és de 0,25 mil·lígram per litre d'aire- i també va donar positiu per consum de cocaïna en el control drogues.

Per al fiscal, l'acusat és autor d'un delicte de conducció temerària i un altre de lesions per imprudència. Per tot això demana que sigui condemnat a dos anys i nou mesos de presó, a més d'una privació de quatre anys del dret a conduir vehicle de motor. També reclama que indemnitzi la víctima amb un total de 191.609,53 euros com a indemnització per les lesions, seqüel·les, operacions quirúrgiques i altres danys derivats de l'accident que ha patit. El judici està assenyalat per dimecres que ve a Manresa.