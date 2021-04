Operació tornada: Trànsit intens a la C-55, a Castellgalí

L'operació tornada no ha registrat incidències destacables, aquest dilluns al matí, a les carreteres de la Catalunya Central, segons el portal d'incidències viàries del Servei Català de Trànsit. Tot i això, tant al Bages com al Berguedà s'han pres les mesures habituals per quan es preveu una elevada intensitat de trànsit.

Al Bages, a la C-55, també s'ha suprimit el carril d'acceleració entre Manresa i Castellgalí, en direcció sud. En aquest tram, aquest migdia s'hi ha començat a registra una circulació intensa de vehicles.

A la C-16, entre Cercs i Berga s'ha suprimit el carril ràpid en direcció sud i també s'han tancat les entrades nord i sud a Berga.

Pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons el Servei Català de Trànsit, des d'ahir a les 12 del migdia i fins avui a les 10 del matí, hi havien tornat un total de 249.238 vehicles. Es tracta de l'11,6% menys respecta la Setmana Santa del 2019 -el 2020 hi havia confinament total- i el 33,9% menys respecte fa dues setmanes, un dilluns laborable.

L'operació tornada, segons el SCT, es va iniciar aquest diumenge a les 12 del migdia i està previst que s'allargui fins les 10 del vespre d'aquest dilluns. La previsió és que a l'àrea metropolitana de Barcelona hi tornin un mínim de 514.800 vehicles i un màxim de 585.000.