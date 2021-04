Aquests són els models de cotxe més robats a Espanya

Els cotxes de luxe són l'objecte de desig de molts conductors. No obstant això, no desperten tant interès entre els lladres. Per a ells, la prioritat són els supervendes veterans. Així ho demostren les dades recollides en l'informe Els robatoris en automòbils espanyols en 2019 publicat Unespa, amb dades proporcionades per Centre Saragossa i Tirea.

D'acord amb aquest estudi, els cinc models cotxes més robats a Espanya aquell any van ser el Seat Ibiza, el Seat León, el Volkswagen Golf, el Ford Focus i el BMW Sèrie 3.

La llista continua amb altres clàssics de les carreteres com són el Citroën Xsara, el Peugeot 206, el Ford Fiesta, el Renault Mégane o l'Opel Astra.

En altres paraules, els lladres són amants dels vehicles que es poden veure pels carrers i carreteres de país de forma quotidiana. Aquest fet s'explica perquè l'objectiu no és el cotxe en si, sinó la venda de les seves peces per a reparacions.

D'aquesta manera, el 60% de robatoris són de vehicles que tenen entre 11 i 25 anys d'antiguitat. És a dir, aquells més propensos a necessitar un recanvi. La incidència dels robatoris entre els anomenats «vehicles vells» és superior al seu pes relatiu en el conjunt de el parc mòbil nacional (57%).

Els vehicles més joves, aquells amb menys de cinc anys des de la seva matriculació, pateixen un 18% dels robatoris. Aquesta magnitud és una mica inferior a la seva representativitat (19%) entre tots els vehicles de país.

Els cotxes més robats a l'Estat espanyol el 2019