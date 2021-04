Una baralla a Manresa acaba amb dos ferits lleus i danys a un vehicle i la porta d'un supermercat

Una baralla que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda al carrer Roger de Flor de Manresa ha acabat amb dues persones ferides, amb consideració lleu. Arran d'aquesta baralla, també hi ha hagut desperfectes a la porta del supermercat Charter que hi ha en aquest carrer i també en un vehicle que estava al davant.

Els fets han passat cap a tres quarts de sis de la tarda i segons fonts consultades per Regió7, la discussió l'han iniciat dues persones a l'entorn del supermercat Charter que està situat al número 62 d'aquest carrer.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat una ambulància medicalitzada i una de convencional del SEM que no han actuat, efectius dels Mossos d'Esquadra i també de la Policia Local que s'ha fet càrrec del cas. Segons fonts policials, aquest dimarts al vespre no hi ha denúncies ni detinguts per aquests fets.