Crema la cuina d'un habitatge a Òdena

Un incendi ha cremat completament la cuina d'una casa de dues plantes al carrer Guixera d'Òdena. Els serveis d'emergències han rebut l'alerta a les 00:01h d'aquest dimarts i tot i que el foc només ha afectat a la cuina, el fum s'ha escampat per tot l'immoble. Tot i això, no hi ha hagut ferits.