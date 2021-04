Detenen un «justicier» de 64 anys que perseguia dos joves a Manresa

La policia local de Manresa va detenir divendres al vespre un veí de Manresa de 64 anys a qui s'investiga per un presumpte delicte d'amenaces amb arma blanca.

Els fets van ocórrer a quarts de nou, quan una patrulla estava aturada al passeig de Pere III i va veure com dos joves corrien demanant auxili cap als agents, i a qui perseguia un home amb una navalla a les mans i els escridassava dient que era un «justicier» que mataria tots els joves perquè tots eren delinqüents. L'home feia gestos amenaçadors amb la navalla tot i la presència de la patrulla, motiu pel qual va ser detingut.

Els joves, de 17 i 19 anys, de Sant Fruitós i de Navarcles respectivament, van manifestar que estaven asseguts tranquil·lament quan se'ls va acostar al'home, a qui no coneixien de res, i que va començar a escridassar-los.

Van explicar que al principi no li van fer cas, pensant que no es trobava bé, però que això va fer enfadar l'home fins al punt que es va treure una navalla que duia a sobre i va començar a amenaçar-los, cosa que va fer que els joves, conscients que molt a prop estava aturada la patrulla, van córrer fins on eren els policies. Testimonis presents van corroborar la versió dels joves.