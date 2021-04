Ensurt per l'incendi d'unes torretes en un balcó a les Bases de Manresa

Un foc ha cremat dues torretes que estaven al balcó d'un habitatge al número 70 de l'avinguda de les Bases de Manresa. Els bombers han rebut l'avís a les quatre de la tarda i han apagat el foc ràpidament. Quan s'ha produït l'incendi, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, no hi havia ningú a l'habitatge i no hi ha hagut cap afectació personal.

A part dels bombers, fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del SEM i també diferents patrulles de la Policia Local que han regulat el trànsit. De fet, mentre han estat treballant els bombers, s'ha tallat el trànsit en el tram que va des del carrer Pere Vilella i Bernat de Sallent. El desplegament ha generat també molt expectació entre els vianants que passaven per la zona.