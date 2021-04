Manresa té un risc de robatori de cotxes el 36% inferior a la mitjana

Un informe d'Unespa, la patronal de les companyies asseguradores, situa el risc de patir un robatori de vehicle a Manresa el 36,69% per sota de la mitjana estatal. Aquest índex posa Manresa molt lluny de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, com Santa Coloma de Gramenet, on les possibilitats de no trobar el vehicle com a conseqüència d'un robatori gairebé dupliquen el risc que hi ha al conjunt de l'estat. En concret, el risc de robatori en aquesta població, que és la primera de Catalunya que apareix en aquest rànquing estatal, és del 91,99% per sobre de la mitjana. Són dades que apareixen a l'informe Els robatoris en automòbils espanyols en 2019 de la patronal d'asseguradores Unespa i que facilita dades dels municipis amb més de 75.000 habitants i s'ha elaborat amb dades corresponents als robatoris que hi va haver durant l'any 2019.

Pel que fa a les poblacions catalanes amb més risc que un vehicle sigui sostret , després de Santa Coloma, hi ha Badalona, amb el 65,21% per sobre de la mitjana estatal i l'Hospitalet de Llobregat, amb el 52,09% més de possibilitats que la mitjana del conjunt de l'Estat espanyol.

A nivell estatal, el major risc de patir un robatori es concentra a Melilla, amb gairebé el triple de possibilitats que els lladres es fa cin amb un vehicle que la mitjana espanyola. A l'altra extrem d'aquesta llista amb les poblacions de més de 75.000 habitants hi ha el nord d'Espanya que en el seu conjunt és la zona de l'estat on hi ha menys risc de patir un robatori del cotxe.

El municipi amb menys risc de tots els que apareixen en el rànquing és Santander seguit de les principals ciutats gallegues: Pontevedra, Vigo, Orense i Santiago de Compostel·la.

Segons aquest estudi, els dos principals factors de risc en el robatori de vehicles són la ubicació geogràfica i el model, a més de la seva antiguitat.

27 cotxes robats el 2020

L'any passat a Manresa es van robar un total de 27 vehicles. Es tracta d'un cotxe més que el 2019, segons dades el portal estadístic de criminalitat que recull dades de tots els cossos policials. De totes formes són xifres molt inferiors als dos anys precedents, quan el robatori de vehicles a la capital bagenca va superar la trentena. el 2018, se'n van sostreure 33 i el 2017, a Manresa es van denunciar el robatori de 44 vehicles, la xifra més elevada de la sèrie històrica que comença el 2015. Aquell any es van denunciar 29 robatoris i el 2016, els robatoris de vehicles denunciats es van elevar fins als 43. A nivell de tot Catalunya, durant el 2020 es van robar un total de 6.225 vehicles, una xifra, que a diferència del que va succeir a Manresa és inferior als cotxes robats durant el 2019, quan la xifra es va situar en 9.711.

Els models de cotxe més robats

Les cotxes de luxe són l'objecte de desig de molts conductors. No obstant això, no desperten tant interès entre els lladres. Per a ells, la prioritat són els supervendes veterans. Així ho demostren les dades recollides en l'informe Els robatoris en automòbils espanyols en 2019 publicat Unespa, amb dades proporcionades per Centre Saragossa i Tirea.

D'acord amb aquest estudi, els cinc models cotxes més robats a Espanya aquell any van ser el Seat Ibiza, el Seat León, el Volkswagen Golf, el Ford Focus i el BMW Sèrie 3. La llista continua amb altres clàssics de les carreteres com són el Citroën Xsara, el Peugeot 206, el Ford Fiesta, el Renault Mégane o l'Opel Astra. En altres paraules, els lladres són amants dels vehicles que es poden veure pels carrers i carreteres de país de forma quotidiana. Aquest fet s'explica perquè l'objectiu no és el cotxe en si, sinó la venda de les seves peces per a reparacions.

D'aquesta manera, el 60% de robatoris són de vehicles que tenen entre 11 i 25 anys d'antiguitat. És a dir, aquells més propensos a necessitar un recanvi. La incidència dels robatoris entre els anomenats «vehicles vells» és superior al seu pes relatiu en el conjunt de el parc mòbil nacional (57%). Els vehicles més joves, aquells amb menys de cinc anys des de la seva matriculació, pateixen un 18% dels robatoris. Aquesta magnitud és una mica inferior a la seva representativitat (19%) entre tots els vehicles de país.