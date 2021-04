Dos anys i tres mesos de presó per robar 42 ruscs d'abelles al Berguedà

El jutjat penal número 1 de Manresa ha condemnat Eufronio C. C. a dos anys i tres mesos de presó per sostreure un total de 42 caixes d'abelles productores de mel en dues explotacions d'apicultura de Viver i Serrateix.

La sentència, que no és ferma, també condemna l'acusat a indemnitzar amb un total de 6.562,50 euros a un dels apicultors perjudicats. L'altre apicultor no reclama ja que en el seu moment va ser indemnitzat pel valor de les caixes que li havien sostret.

Segons els fets provats en la sentència, entre els mesos d'abril i maig del 2018, el lladre va accedir en un total de cinc ocasions en la primera de les explotacions on va robar i de la qual es va emportar un total 35 ruscos.

En l'altra explotació, al mateix municipi de Viver i Serrateix i que estava situada en un punt proper a la primera, el condemnat hi va accedir en dues ocasions, al març i l'abril del mateix any. En la primera incursió l'home es va emportar cinc ruscos mentre que en la segona en va sostreure dos.

En la seva sentència, la titular del jutjat penal 1 de Manresa, també detalla que la major part dels furts es van cometre de nit «facilitant així la seva impunitat i evitar que pogués ser descobert per tercers».

Segons reflecteix la sentència, en el cas de l'apicultor al qual van robar 35 caixes d'abelles, a la finca afectada, l'acusat hi va deixar només cinc ruscos encara que aquestes abelles també van acabar morint afectades per les pèrdues de les altres colònies. També detalla que arran del furt havia perdut dues collites de mel i que el va afectar negativament a l'hora de fer transhumància de les abelles cap a l'alta muntanya. Aquesta explotació tenia càmeres de vigilància, però de totes les fotografies amb vehicles que es van exhibir, l'acusat només va reconèixer-se en dues i va assegurar que el seu vehicle només estava allà de pas durant la nit.

Pel que fa a l'altra explotació, de la qual l'acusat se'n va emportar un total de set caixes d'abelles productores de mel, el seu propietari va assegurar que «ningú podia pensar que les caixes estaven buides».

En el judici, l'acusat va admetre que s'havia emportat quatre caixes d'abelles però que es pensava que es tractada de recipients que estaven buits i que la seva intenció era restaurar-los per fer-ne una caixa d'eines. També va dir que va retornar quatre caixes, encara que buides, quan va declarar als Mossos d'Esquadra.

Per a la jutge queda acreditat que l'acusat és l'autor dels fets i els qualifica com a un delicte continuat de furt. Per aquesta raó li ha acabat imposant una pena de dos anys i tres mesos de presó davant dels dos anys i mig que demanaven la fiscalia i l'acusació particular, a més de la indemnització de 6.562,50 euros per a un dels apicultors afectats.

D'altra banda, tot i que l'acusat no tenia antecedents penals, en la sentència, la jutge descarta suspendre la seva entrada a presó ja que la condemna supera els dos anys. La defensa havia demanat la lliure absolució del processat negant els fets dels quals se l'acusava.