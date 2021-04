Dos ferits lleus i danys a la porta d'un súper i a un vehicle per una baralla a Manresa

Una baralla que va tenir lloc ahir a la tarda al carrer Roger de Flor de Manresa va acabar amb dues persones ferides, amb consideració lleu. Arran d'aquesta baralla, també es van produir diversos danys a la porta del supermercat Charter que hi ha en aquest carrer i en un vehicle que estava al davant del punt on es va produir la discussió.

Els fets van passar cap a tres quarts de sis de la tarda i segons fonts consultades per Regió7, la discussió que va derivar en la baralla la van iniciar dues persones a les portes del supermercat Charter que està situat al número 62 d'aquest carrer.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues ambulàncies del SEM, que no van actuar, efectius dels Mossos d'Esquadra i també de la Policia Local, cos que es va fer càrrec del cas. Segons fonts policials, ahir al vespre no hi havia cap detingut ja que fins al moment tampoc s'havia presentat denúncia.