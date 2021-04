Ensurt per l'incendi de dues torretes en un balcó a les Bases

Un foc va cremar dues torretes del balcó d'un cinquè pis al número 70 de l'avinguda de les Bases de Manresa. Els bombers van rebre l'avís a les quatre de la tarda i van apagar el foc ràpidament tot accedint al balcó amb el camió escala. En el moment de l'incendi, segons fonts dels Bombers no hi havia ningú a l'habitatge i no hi va haver cap afectació personal.

Mentre els bombers apagaven el foc, la Policia Local va tallar el trànsit a les Bases entre els carrers Bernat de Sallent i Pere Vilella.