Un ferrocamió de les obres del túnel de Toses es desfrena i circula a la deriva fins a Ripoll

La circulació de trens entre Ribes de Freser i Ripoll s'ha interromput aquest dimecres a la tarda a causa d'un ferrocamió que s'ha desfrenat. El vehicle estava treballant a les obres que s'estan executant al túnel de Toses i, per causes que encara s'estan investigant, s'ha desfrenat i ha circulat a la deriva fins a Ripoll on s'ha aturat. No s'ha registrat cap ferit, però s'ha hagut de desallotjar l'estació de Ripoll per prevenció, segons ha informat Renfe. S'ha gestionant un servei alternatiu per carretera entre Ripoll, Ribes de Freser i Puigcerdà fins que cap a tres quarts de nou s'ha informat que s'havia retirat el camió i es restablia la circulació.