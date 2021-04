Els Bombers donen per controlat l'incendi de Prullans i Montellà

Els Bombers van donar per controlat, ahir a primera hora de la tarda, l'incendi que dimecres a la tarda va començar a cremar als termes municipals de Prullans i Montellà i Martinet.

Ahir a les set de la tarda encara hi havia vuit vehicles dels bombers a la zona, on revisaven que hi quedessin punts calents i la previsió és que s'anessin retirant gradualment durant la nit i que només n'hi quedés un, segons van informar els Bombers de la Generalitat.

Tot i que el foc no es va donar per controlat fins ahir a la tarda, l'incendi havia quedat perimetrat la nit abans després d'afectar una zona d'unes 3,4 hectàrees, principalment vegetació de sotabosc de pi roig, segons van informar els Agents Rurals. La majoria de la superfície afectada és al terme de Prullans. El foc es va iniciar dimecres a la tarda prop del camí de Llosa i es va anar estenent pel vessant del turó Negre tot arribant a la carena. És en un punt inaccessible pels vehicles terrestres i els bombers van haver de treballar amb eines manuals i el suport dels mitjans aeris.