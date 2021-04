Detenen al Berguedà un grup que captava dones per manipular-les i abusar-ne sexualment

Els Mossos d'Esquadra han detingut a la Pobla de Lillet, al Berguedà, una parella acusada de captar dones en situació vulnerable a qui haurien manipulat psicològicament per aprofitar-se'n, vexar-les i abusar-ne sexualment, segons la policia catalana. En la mateixa operació s'ha arrestat una tercera persona, una dona italiana que vivia a Barcelona i s'encarregava de d'atreure les víctimes, i s'investiga una quarta.

La investigació es va iniciar a mitjans de setembre del 2020, quan els Mossos van tenir coneixement que un grup de persones hauria estat víctima d'abusos psicològics i sexuals en el marc d'un grup de creixement personal i psicoterapèutic. Algunes víctimes en van formar part durant uns 10 anys.

Després d'una investigació, el dilluns 29 de març passat es va arrestar a La Pobla el líder del grup que s'autoanomenava "mestre il·luminat", un home de nacionalitat espanyola i de 66 anys, i la seva parella sentimental, una dona de nacionalitat espanyola i 50 anys. També es va denunciar una segona dona de nacionalitat espanyola i 54 anys d'edat per la seva presumpta participació en els fets.

Dies després, el 6 d'abril, els agents van detenir a Barcelona una dona de nacionalitat italiana, de 43 anys, col·laboradora del líder i peça clau que presumptament feia funcions de captació de nous membres i participava activament en els abusos i vexacions als membres del grup.

Captació i funcionament del grup

Segons els Mossos, la incorporació de nous membres al grup es va produir, en diversos casos, en circumstàncies de vulnerabilitat psicològica de les víctimes, com ara per motius de ruptures sentimentals, o el desarrelament causat en l'arribada a un nou lloc de residència. Circumstàncies com aquestes haurien actuat com a factors de vulnerabilitat i podrien haver afavorit la seva captació per part del grup manipulatiu.

La captació es feia mitjançant el boca-orella, i hi havia una membre del grup que cobria aquesta funció principalment. Quan detectava alguna persona en un moment vital vulnerable, parlava positivament sobre el seu "mestre". Després hi contactaven, i si els acceptaven començaven amb una sessió individual, a poc a poc els introduïen en sessions grupals.

Les sessions es duien a terme principalment a un domicili de Barcelona i podien combinar meditació i altres activitats, que podien durar hores, així com dur-se a terme en retirs de cap de setmana. Aquestes activitats, on es combinaven el cansament físic, amb poca alimentació i privació de son, provocaven un debilitament psicofísic de les víctimes fent-les més vulnerables i més influenciables, resignant-se a la voluntat del líder. D'altra banda, les activitats i el secretisme que hi imperava contribuïen al distanciament del seu entorn de referència i reforçaven el sentiment de pertinença al grup.

Un aspecte central d'algunes de les sessions radicava en la realització d'activitats de caràcter eròtic i sexual amb els membres del grup. Les argumentacions per a realitzar-les serien pretesament per superar resistències internes, traumes o complexes.

El líder del grup

El grup estava liderat per un home que dirigia les activitats del grup i que conduïa les pràctiques individualitzades amb alguns dels membres per separat. En aquestes activitats era ajudat per la seva parella sentimental, així com per dues dones més en diferent mesura.

El líder del grup s'atribuïa coneixements i capacitats per fer créixer espiritualment i emocional les víctimes, a qui es referia com a "alumnes". Es guanyava la seva confiança i n'obtenia tot tipus d'informacions que posteriorment emprava per a manipular-les psicològicament, arribant a exercir un gran control sobre diverses esferes de la seva vida. Les víctimes pagaven per assistir a diferents tipus de sessions per a obtenir nous coneixements, millorar el seu estat anímic i, potencialment, assolir la pretesa "il·luminació".

Els pagaments que realitzaven els "alumnes" per a les sessions i activitats formaven part del "modus vivendi" del líder del grup, qui utilitzava tècniques de manipulació psicològica per captar, adoctrinar i mantenir-los en el grup.

Durant les sessions el líder del grup els feia passar proves, moltes vegades de contingut sexual, i anava elevant la dificultat a mesura que anava vencent els límits dels seus seguidors. Establia normes de control molt estrictes, com prohibir parlar del que feien a les sessions o perjudicar i evitar les relacions dels membres fora del cercle. En cas que incomplissin les normes o directrius del líder se'ls imposava càstigs i vexacions. En ocasions feia que també participessin en els càstigs altres membres del grup. La dependència psicològica i el grau de manipulació era tal que les víctimes tenien un gran temor a ser expulsats del grup.

Les pràctiques abusives van arribar a l'extrem d'abusos sexuals, així com el sotmetiment a diversos tipus d'humiliacions. Les persones afectades haurien patit diversos tipus d'abusos durant anys. Entre els fets denunciats s'inclou, fins i tot, l'intent de modificar l'orientació sexual d'alguna de les víctimes, en el que es podria considerar un context de vexacions de caire homòfob.

Els detinguts han passat a disposició judicial i han quedat en llibertat amb càrrecs.

Investigació de Grups de Manipulació Psicològica

El Cos de Mossos d'Esquadra, disposa d'un servei dins de la Comissaria General d'Informació especialitzat en l'estudi i anàlisi d'aquelles situacions o dinàmiques de manipulació psicològica exercides en contextos grupals. Entre les funcions d'aquest servei hi ha el seguiment i anàlisi d'aquest tipus de fenomen, l'assessorament a l'entorn de les víctimes i la col·laboració amb les Unitats Instructores quan s'observen indicis d'il·lícits penals.