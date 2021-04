Detenen un conductor ebri per provocar un accident a Sant Joan

Els Mossos d'Esquadra de van detenir aquest dimarts 6 d'abril, un home de 47 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Adrià del Besós, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, lesions lleu per imprudència i per tenir una ordre de detenció pendent per un requeriment judicial.

Després de passar a disposició judicial aquest dimecres, el conductor va quedar en llibertat amb càrrecs.

Els fets van tenir lloc a la tarda del mateix dimarts 6 d'abril quan es va produir un accident de trànsit, amb dos vehicles implicats, a la carretera C-55 al punt quilomètric 35,2 al terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada.

L'accident es va produir perquè un vehicle va intentar fer un canvi de sentit en un lloc prohibit i l'altre turisme el va envestir, segons van explicar els Mossos d'Esquadra en una nota de premsa.

Quan els agents dels Mossos d'Esquadra van arribar al lloc de l'accident van comprovar que els dos conductors i únics ocupants dels vehicles implicats en el xoc es trobaven ferits lleus.

Posteriorment, els mossos van fer les proves d'alcoholèmia i el conductor que va provocar l'accident va donar una taxa d'1,11 mg/l, que és gairebé cinc vegades superior al límit permès que està situada en 0,25 mg/l.

Per altra banda, a aquest conductor també li constava una ordre de detenció vigent per un requeriment judicial.

Per tot això, se'l va detenir per un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol, lesions lleus per imprudència i per l'odre de detenció que tenia pendent per un requeriment judicial.

El detingut va passar dimecres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa que el va deixar en llibertat amb càrrecs.