El nombre de presos a Catalunya es redueix el 25% en una dècada

El nombre de presos a Catalunya ha disminuït gairebé un 25% en els últims 10 anys. Segons l'informe del 2020 del Consell d'Europa sobre les presons, Catalunya ha passat de tenir uns 144 presos per cada 100.000 habitants el 2010 a 108 l'any passat. Així, segueix la tendència general a Europa on s'ha consolidat la disminució de la població carcerària, que s'ha reduït entorn del 20% en 10 anys.

Segons les últimes dades de l'organització, a Catalunya hi ha 8.374 presos. Més del 90% són homes i tenen de mitjana uns 40 anys. Robatoris i tràfic de drogues són els delictes més habituals que els porten a la presó. Més d'un 45% dels interns a Catalunya són estrangers, el doble que la mitjana europea. Gairebé un 30% dels interns a Catalunya tenen penes d'entre 5 a 10 anys i entorn del 20% estan condemnats entre 10 i 20 anys.

A l'Estat espanyol pràcticament la meitat dels interns està a la presó per robatoris o tràfic de drogues. Si bé són una minoria entre els més de 42.000 presos, Espanya és el tercer estat d'Europa amb més condemnats per delictes terroristes a la presó, un total de 209, superat per Turquia (29.827) i França (292).