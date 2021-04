Un foc crema una nau abandonada a prop de l'estació de Renfe de Manresa

Un incendi ha cremat una nau industrial abandonada al costat de la carretera C1411b, al punt quilomètric 25, a prop de l'estació de Renfe. L'interior estava pla de deixalles i, a més, hi havia bigues de fusta que han alimentat les flames, que s'han propagat per tot el recinte. L'estructura de la nau antiga és inestable i s'ha esfondrat totalment la primera planta, sense que cap dels bombers que ha intervingut en l'extinció de l'incendi en resultés ferit. El foc s'ha declarat aquest dissabte a tres quarts de 5 de la matinada per causes que es desconeixen i s'hi han desplaçat set unitats terrestres dels Bombers, que han treballat de des l'exterior pel temor que l'estructura s'esfondrés. Posteriorment s'hi han desplaçat vuit dotacions més per continuar les tasques d'extinció, però en cap moment han treballat les 15 unitats a la vegada. A les 7 del matí, les flames estaven pràcticament extingides i només quedaven punts calents que els bombers han procurat que no es propaguessin. A les 10 del matí totes les unitat ja havien tornat al Parc de Bombers.