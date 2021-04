La cara divertida de les anècdotes policials en primera persona

Dues dècades, en moltes professions donen per moltes anècdotes i situacions divertides i en el cas dels Mossos d'Esquadra tampoc en són una excepció. Un agent bagenc, Pep Fuster, natural de Sant Feliu Sasserra, ha recollit una quarantena d'anècdotes, la majoria d'elles viscudes en primera persona en un llibre: «Aturi's, malfactor». El reeixit volum, il·lustrat pel també bagenc Valentí Gubianas i que ja va ser posat de llarg a Manresa, concentra aquests dies diverses presentacions al Bages prèvies a la imminent diada de Sant Jordi.

El mateix Fuster, que és de la dotzena promoció de la policia catalana, assegura que al llarg de la seva trajectòria ha viscut «situacions surrealistes per les quals no cal anar a buscar Torrente» i que abans del llibre tot va començar quan ell anava a les escoles on feia xerrades a menors d'edat on ja li va quedar clar, explica que «s'ha d'anar alerta amb el que es diu davant dels nens perquè ho capten tot» i no tenien gaire manies a l'hora de fer segons quins comentaris en les xerrades que ell feia a les escoles.

Aquestes xerrades, en les quals per exemple un infant li va dir amb tota naturalitat que el seu pare deia que els policies «només passegen i posen multes» o que el seu avi només es posava el cinturó quan li diu la policial. De fet, el llibre està dividit en dues parts. La primera en la qual hi ha un recull de situacions divertides produïdes amb la mainada i la segona, ja amb adults com a protagonistes, en la qual explica anècdotes que han passat en detencions o escorcolls, en els quals han arribat a trobar-se en situacions inversemblants com per exemple trobar ganivets de fins a 50 centímetres en persones que portaven tres o quatre pantalons a sobre, i que el sospitós, amb sang a la cara els respongués que era per «tallar l'entrepà».

3.000 euros als mitjons

En un dels escorcolls, a un jove li van trobar 3.000 euros amagats en uns mitjons. La resposta del noi de 15 anys va ser que se'ls havia trobat pel carrer i que tenia por que els hi prenguessin. La realitat, que els havia sostret d'una botiga d'informàtica tot aprofitant la distracció del dependent.

Per què no es congeli la imatge

En una de les escenes que narra, Fuster es va trobar amb una jove que a la una de la matinada portava un televisor sota l'anorac. La resposta va ser que «la porto tapada perquè no es congeli la imatge».

Fuster té previstes per als propers dies i abans d'arribar a Sant Jordi quatre presentacions del llibre.

La primera serà el 14 d'abril a les 8 del vespre a la Casa de la Cultura del Pont de Vilomara. L'endemà, el 15 d'abril, el presentarà a Llibreria Alibrí de Barcelona a dos quarts de 8 del vespre; divendres el presentarà a les 7 del vespre a Cal Cisteller de Navàs, i el dia 22 d'abril ho farà també a les 7, a la biblioteca de Sant Feliu Sasserra.