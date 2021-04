Les dues víctimes d'una presumpta violació al carrer Hospital de Manresa diuen que les van intimidar amb un ganivet

Les dues joves, víctimes d'una agressió sexual doble en un pis a Manresa el desembre de 2019, han assegurat que els dos acusats les van intimidar amb un ganivet per poder mantenir relacions sexuals amb elles. Una d'elles va dir que no es trobava bé i va acabar llençant-se per la finestra per buscar ajuda. "No sabia ni en quin pis estava, però era l'única manera que vaig veure per fugir", ha relatat una de les víctimes.

Els acusats, per la seva part, han negat els fets. Un d'ells fins i tot ha assegurat que les relacions van ser consentides a canvi de diners. El cas, que s'ha jutjat aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona, ha quedat vist per sentència. La fiscalia demana per a cadascun dels acusats onze anys de presó.

Els fets van tenir lloc el 9 de desembre de 2019. Una de les joves tenia llavors 15 anys. La nit abans, segons han explicat les víctimes, van anar a prendre alguna cosa. Allà van conèixer un dels acusats. Davant del tribunal totes dues han reconegut que van beure molt i que no recorden com van acabar al pis, ocupat, al carrer de l'Hospital i on haurien ocorregut els fets.

Les joves han assegurat que es van despertar ja de dia. Va ser llavors que els acusats les haurien obligat a mantenir relacions. "Em va dir que em faria un Pablo Escobar mentre sostenia un ganivet a la mà", ha assegurat la menor d'edat. "Vaig tenir la sensació que abusarien de nosaltres i no ens deixarien lliures, que ens volien matar", ha afegit l'altre.

La menor ha explicat que un dels acusats es va endur a la seva amiga a un llit i l'altre a ella a un altre. Tot i que ella demanava que volia marxar, no li va fer cas i la va penetrar. "Em fa fer ferides a l'esquena i em va treure la roba per la força", ha relatat. Al cap d'uns minuts va escoltar com la seva amiga es llençava per la finestra.

L'altra víctima ha relatat que, després d'ensenyar-li el ganivet, l'altre acusat li va indicar que li fes una fel·lació. Després d'uns minuts, ha explicat, li va dir que no es trobava bé i es va aixecar cap a la finestra. Va ser llavors que es va llençar. "Va ser l'única manera que vaig veure per fugir", ha dit, tot reconeixent que no sabia ni en quin pis estava.

L'home que presumptament va agredir la menor va sortir a continuació del pis i aquesta darrera, mentre que l'altre s'hauria quedat al pis. Un cop al carrer els veïns van alertar a la policia. A causa de la caiguda, la víctima es va fer una fractura al radi.



"Va ser consentit a canvi de diners"

L'home acusat d'agredir sexualment a la menor ha negat que les relacions no fossin consentides i ha assegurat que la jove li va demanar 50 euros. Ha negat rotundament que l'amenacés amb un ganivet. També que desconeixia que fos menor d'edat i ha assegurat que quan va marxar del pis les dues joves s'hi van quedar.

Per la seva part l'altre acusat ho ha negat absolutament tot. Ha explicat que les dues joves es van presentar al pis amb un altre home i el seu amic. Que després de beure se'n va adormir i que es va despertar amb crits i va veure que no hi havia ningú al pis i, per la finestra, va veure la noia que havia caigut. Al cap d'una estona va arribar la policia i el va detenir.

En el judici també ha testificat un dels policies locals que va anar al lloc dels fets en rebre l'alerta dels veïns. També els Mossos que van practicar les detencions i van prendre declaracions a les joves, així com els forenses, que han assegurat que les lesions que presentaven les víctimes podrien correspondre als fets narrats. També que la mostra de semen que van recollir en la víctima menor correspon a un dels acusats.



Penes d'onze anys de presó

La fiscalia demana per l'acusat d'agressió a la menor 11 anys de presó i després 10 anys de llibertat vigilada per un delicte d'agressió sexual, amb violència i penetració. També una multa de 900 euros per un delicte lleu de lesions. En concepte de responsabilitat civil exigeix una indemnització de 10.140 euros.

Per a l'altre acusat demana 10 anys de presó i també 10 anys posteriors de llibertat vigilada per un delicte d'agressió sexual amb intimidació i penetració; i un any de presó pel de lesions. Pel que fa a la responsabilitat civil imposa un total de 12.220 euros.

Pel que fa a la defensa de les víctimes, consideren que ha quedat provat el delicte d'agressió sexual, així com que hi va haver violència i intimidació per part dels acusats. A més, assenyalen que els arguments que aquests han donat per negar els fets "no són creïbles". Les dues defenses demanen 12 anys de presó per a cadascun dels acusats i, en el cas de la que era major d'edat, un any més per a l'acusat de la seva agressió sexual pel delicte de lesions.

La defensa dels acusats, en canvi, demana l'absolució de tots dos i han apel·lat a la falta de proves, així com en el fet en el fet que no es localitzés el presumpte ganivet amb el qual les haurien intimidat.