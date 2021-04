Els treballs per tallar una grua provoquen un foc a Santpedor

Un incendi va afectar ahir al migdia una parcel·la d'uns 600 m2 a la urbanització del Mirador de Montserrat de Santpedor. Els serveis d'emergències van rebre l'avís del foc a les 14:35h.

El foc s'hauria originat arran d'uns treballs que s'estaven fent a la mateixa parcel·la, situada al carrer del Segre i plena de vegetació, per tallar i treure una grua d'obra de grans dimensions que hi havia desmuntada al mateix terreny on hi va haver l'incendi.

El foc va afectar la vegetació d'aquesta parcel·la i també la separació vegetal, uns xiprers que l'aïllaven de la parcel·la veïna en la qual hi ha una casa. El veí d'aquesta casa es queixava que ha presentat diverses instàncies a l'ajuntament avisant del mal estat de la parcel·la i demanant que se'n fes una neteja de la vegetació però que fins ara se li havia fet cas omís.