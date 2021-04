Absolt d'intent d'homicidi l'acusat d'apunyalar un jove al coll en una discussió de trànsit a Puigcerdà

L'Audiència de Girona ha absolt del delicte d'intent d'homicidi l'acusat d'apunyalar un jove al coll en una discussió de trànsit la matinada del 26 de novembre del 2018 a Puigcerdà. "La naturalesa de la ferida va suposar un risc vital i, si no va ocasionar la mort de la víctima, va ser perquè, per sort, no va afectar a centres vitals", recull la sentència que sosté que l'atac és constitutiu d'un delicte homicidi en grau de temptativa però conclou que "no ha resultat acreditat" que el processat fos l'agressor. Sí que el condemna per punxar una roda d'un cotxe i amenaces. L'Audiència apunta que un dels testimonis va "mentir" al judici i resol enviar les declaracions al jutjat perquè investigui si ha comès un delicte de fals testimoni.

La fiscalia l'acusava d'un delicte d'intent d'homicidi amb l'agreujant d'abús de superioritat, amenaces i danys i demanava que el condemnessin a 10 anys de presó i a pagar una multa de 5.400 euros.

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la qual ha estat ponent el magistrat Juan Mora Lucas, conclou que cap a dos quarts de tres de la matinada del 26 de novembre del 2018 l'acusat formava part d'un grup de joves que anava a peu pel Camí d'Age. La víctima i dues persones més, anaven en cotxe: "En creuar-se el vehicle amb el grup de persones de l'acusat i per motius que no s'han pogut esclarir amb exactitud –bé perquè fessin el gest d'atropellar-los o per un altre motius- l'acusat va colpejar el vehicle".

Quan va notar el cop, el conductor del cotxe es va aturar i va baixar, acompanyat dels altres dos ocupants. Va ser llavors quan va començar "un enfrontament" entre els dos grups, durant el qual l'acusat va exhibir una navalla a la víctima i el va amenaçar dient-li "et mataré, si tens collons apropa't". A continuació, va clavar "una navalla o objecte punxant que portava" a la roda posterior dreta del cotxe.

El conductor es va apropar a la roda per veure què havia passat i va rebre la ganivetada al coll. Segons la sentència, durant el judici no s'ha pogut acreditar qui va ser l'autor de l'agressió perquè la víctima no va ser capaç d'identificar-lo d'entrada, les declaracions dels testimonis al judici han estat "contradictòries", no hi ha empremtes o ADN que l'incriminin i dos dels joves del seu grup d'amics que van atribuir la ganivetada al processat poden tenir "ànim espuri". "La sala reconeix que la hipòtesi que fos l'acusat l'autor de la ganivetada és possible", recull la sentència que apunta, però, que no s'ha pogut "acreditar" perquè la versió de l'altre grup de joves també es plausible.

Com a resultat de l'atac, la víctima va patir una ferida inciso-contusa de mig centímetre al coll. L'Audiència apunta que, tot i que només va necessitar dos punts de sutura, la ferida "suposava un risc vital per l'afectació del triangle carotidi": "La ferida és constitutiva d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, i no de lesions, perquè l'autor de l'agressió va actuar amb la intenció de causar la mort de la víctima, ja sigui per dolo directe o per dolo eventual". "Si no es va ocasionar la mort de la víctima va ser perquè per sort no va afectar a centres vitals per haver-se cursat amb una cinètica de moviments que ho va impedir", remarca el tribunal.

L'Audiència l'absol del delicte d'homicidi en grau de temptativa i el condemna a 6 mesos de presó pel delicte d'amenaces i a pagar una multa de 270 euros pels danys al vehicle. Per punxar la roda, també ha d'indemnitzar la víctima amb 239,76 euros.



Testimonis amb ànim espuri o que menteixen



Dos germans, del grup d'amics del processat, el van incriminar al judici però l'Audiència conclou que hi ha un element que afecta a la seva credibilitat o que, com a mínim, fa que les seves declaracions "no siguin suficients per fonamentar una condemna.

I aquí, l'Audiència assenyala que un dels germans va ser condemnat pel Jutjat de Menors com a autor d'un delicte d'intent d'homicidi per apunyalar, durant la mateixa batussa, un altre jove al ventre. A més, un dels testimonis els va assenyalar a tots dos com els autors de les dues ganivetades: "És lògic pensar que els germans tenen un clar interès per desviar l'autoria cap a l'altre acusat".

Al judici, també va declarar un altre testimoni del grup d'amics del processat. Aquest, en canvi, va fer tot el contrari que els germans: desvincular l'acusat de tots els fets que li atribuïa l'acusació. De fet, va dir que l'havien estat subjectant durant la batussa i inclús va negar que fos ell qui va punxar la roda del cotxe. "Intenta protegir-lo fins i tot en extrems sobre els quals ell no vol ser protegit", apunta la sentència que recorda que l'acusat sí que reconeix haver apunyalat la roda i haver clavat una puntada de peu al vehicle.

La sentència acorda enviar la declaració del testimoni al jutjat d'instrucció perquè investigui si pot haver comès un delicte de fals testimoni.