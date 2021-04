L'enxampen saltant-se el toc de queda i amb drogues a Manresa

Un veí de Manresa de 19 anys ha estat detingut aquesta matinada de dimecres per desobediència i mostrar resistència als agents de l'autoritat. També se l'ha sancionat per tinença de drogues i saltar-se el toc de queda. Segons ha explicat la policia local, els fets han tingut lloc a la mitjanit. Una patrulla va veure l'home que caminava pel carrer de Bonsuccés, saltant-se el confinament nocturn. Quan els policies es van adreçar a ell per demanar-li el motiu, el noi va fugir corrents direcció a la carretera de Vic.

Diverses patrulles van participar en la persecució. Finalment se'l va interceptar a la plaça de Sant Ignasi on, quan els agents el van voler detenir, va oferir resistència i va intentar fugir novament.

Quan el van escorcollar, expliquen les mateixes fonts, li van trobar quatre embolcalls amb monodosi de drogues: dues amb marihuana i dues amb haixix.

El detingut tenia antecedents. Ha estat acusat d'un presumpte delicte de desobediència i resistència. També se l'ha denunciat per saltar-se el confinament nocturn i per les infraccions relacionades amb la tinença de drogues il·legals.