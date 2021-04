Localitzen mort a Manresa un immigrant que viatjava d'amagat en un camió

Els vigilants del polígon Bufalvent de Manresa van localitzar aquest dimarts a la nit una persona d'origen africà morta i dues més d'inconscients, després d'haver arribat a la capital del Bages amagades dins d'un camió.

Segons han relatat a aquest diari els Mossos d'Esquadra, els fets van tenir lloc cap a 2/4 de 10. Els responsables de seguretat del polígon es van trobar les tres persones estirades al terra al carrer Miquel Servet. Semblava que dormien, però en apropar-s'hi van comprovar que una d'elles havia traspassat i que les altres dues estaven en estat greu.

La Policia catalana creu que la víctima va morir de forma no violenta, possiblement per intoxicació per les mercaderies que transportava el camió on havien viatjat, mentre que els altres dos polissons van ser traslladats pel SEM a Sant Joan de Déu.

Quant al conductor, havia sortit d'Itàlia i havia creuat França abans de parar a Manresa. Va assegurar als Mossos que no sabia que els migrants havien accedit a l'interior del seu vehicle i segurament ho havien fet en alguna de les parades que havia realitzat.