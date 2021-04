Cop al tràfic de drogues amb sis detinguts d'una màfia xinesa en una nau de Bufalvent

Un total de sis persones van ser detingudes ahir al matí al polígon industrial de Bufalvent de Manresa en una gran operació policial a nivell estatal contra una màfia xinesa. L'organització criminal ara desmantellada es dedicava al tràfic internacional de drogues, especialment de marihuana, i al blanqueig de capitals, segons van informar fonts policials.

L'operació, que van desenvolupar de forma conjunta de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, va començar ahir a la sis del matí i, en el cas de Manresa, l'entrada es va fer a la nau situada al número 35 del carrer Esteve Terrades del polígon industrial de Bufalvent.

Es tracta d'una nau amb una superfície d'uns 2.000 metres quadrats i que estan repartits en dos nivells. Anys enrere, en aquestes instal·lacions hi havia hagut una empresa dedicada a l'elaboració de materials per al sector tèxtil. Ahir, en aquest immoble hi van trobar, segons van assenyalar fonts consultades per Regió7, unes 3.000 plantes de marihuana i també és on s'hi van practicar les sis detencions.

La presència policial a la zona, tant d'agents dels Mossos d'Esquadra com de la Policia Nacional, va cridar l'atenció dels treballadors de les naus dels voltants, que ahir a la tarda es mostraven encara sorpresos pel dispositiu policial que al llarg de tot el matí va estar treballant a la nau en qüestió, de la qual no sospitaven que al seu interior hi pogués haver una gran plantació de marihuana com la que ahir van trobar els investigadors. Tot i això, segons fonts consultades, des de ja fa un temps els cossos policials controlaven els moviments que es feien a l'entorn d'aquesta nau industrial en el marc de la investigació que ahir es va fer visible.

Una entrada a Martorell

A la Catalunya Central i en el marc de la mateixa operació també es va fet una entrada en una nau industrial situada al polígon industrial el Congost de Martorell, tot i que en aquest cas no ha transcendit què s'hi va poder localitzar ni tampoc si es van practicar detencions.

Uns 50 detinguts

Segons van assenyalar fonts policials, es tracta d'una de les operacions més grans que s'han portat a terme a l'Estat espanyol contra una màfia xinesa dedicada al tràfic de drogues. En el marc de l'operatiu policial es van detenir una cinquantena de persones, incloses les de Manresa, i es van portar a terme un total de 21 escorcolls a diferents municipis de Catalunya –comptant les entrades a naus industrials de Manresa i de Martorell- i dos més en municipis d'Astúries.

En el cas de Catalunya, les entrades es van fer principalment en immobles de l'àrea metropolitana de Barcelona i la seva zona més propera, en concret a les poblacions de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Rubí, Ripollet i Vilafranca del Penedès i també a Coma-ruga, ja la província de Tarragona.