Troben mort un immigrant que acabava d'arribar a Manresa amagat en un camió

Un immigrant d'origen nord-africà va morir aquest dimarts a la nit a Manresa, on havia arribat amagat a la caixa d'un camió. L'home va viatjar fins a la capital del Bages juntament amb dos immigrants més que també van anar ocults en el mateix vehicle i sense que el camioner ho sabés.

Va ser cap a quarts d'11 de la nit d'aquest passat dimarts, quan els vigilants de seguretat del polígon industrial de Bufalvent de Manresa van adonar-se que hi havia tres persones al carrer, prop de la zona de la Central Integrada de Mercaderies (CIM) del mateix polígon industrial.

Aleshores, els encarregats de fer la vigilància al polígon industrial van decidir avisar els cossos policials. Quan aquests van arribar al lloc, van comprovar que un dels tres homes que havien vist els vigilants estava mort , mentre que les altres dues persones es trobaven en un estat greu, segons van explicar ahir fonts consultades per Regió7.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va confirmar que es tractava d'una mort biològica mentre que les altres dues persones van ser traslladades a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa per tal que fossin ateses.

Tot i que es va determinar que es tracta d'una mort biològica i sense violència -motiu pel qual no hi ha investigació policial del decés-, ahir s'apuntava la possibilitat que tant el finat com els altres dos immigrants s'haguessin pogut intoxicar durant el trajecte a la caixa del vehicle ja que la mercaderia que aquest transportava contenia alumini.

També va ser la investigació policial que va determinar que les tres persones van arribar a Manresa amagades en el camió.

Els tres immigrants van pujar al camió en alguna de les parades que va fer vehicle de gran tonatge durant el seu recorregut. Abans d'arribar a Manresa, el vehicle havia passat, almenys, per Itàlia i per França. Va ser un cop el vehicle ja estava aturat al polígon de Bufalvent de Manresa quan els tres homes van decidir baixar de la seva caixa i un d'ells va acabar morint al carrer.

El camioner no ho sabia

En la seva declaració davant dels agents del Mossos d'Esquadra, el conductor del vehicle va assegurar que desconeixia que a l'interior del camió hi havien pujat els tres immigrants i que els havia portat des d'algun punt del seu recorregut fins a la capital del Bages ocults a la caixa.

Pel que fa a l'origen dels immigrants, tot apunta que procedirien del nord d'Àfrica, encara que ahir no s'havia determinat quin era el seu país d'origen.

Aquest fet es deu, van explicar les fonts, a les dificultats d'entesa que hi havia amb ells per motius d'idioma.

A més a més, també dificultava la determinació del seu origen el fet que els homes es trobaven indocumentats.

El cas està ara ens mans de la Policia Nacional, que és el cos que té competències en matèria d'estrangeria i immigració.