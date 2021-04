Un conductor ferit en sortir de la via a Navàs

Un conductor ha resultat ferit lleu en patir una sortida de via amb el cotxe en què viatjava a Navàs, aquest divendres al matí. Els fets han tingut lloc a les 8:45 hores a la C-55 al seu pas per Palà de Torroella, per causes que es desconeixen.

El conductor ha estat atès per personal del SEM per ferides lleus al braç, segons fonts dels Bombers, que han activat una dotació.